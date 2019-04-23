Кремль официально объявил о встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке 25-го апреля

Дату и место проведения переговоров назвал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, ранее журналистам не предоставляли никакой информации на этот счет по договоренности с северокорейской стороной. До сих пор детали встречи сообщали источники. В частности, газета «Коммерсантъ» писала, что переговоры пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. По сведениям издания, Ким Чен Ын приедет в Россию уже завтра на том же бронепоезде, на котором 17 лет назад приезжал его отец. Нынешний северокорейский лидер ни разу не был в России. Это будет первая встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Эти переговоры важны для установления добрососедских отношений, — сказал «Эху Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Климов подчеркнул, что встреча важна для всех стран региона.