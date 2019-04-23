Российский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

В интервью агентству Р-Спорт 23-летний спортсмен сказал, что как фигурист сделал все, что мог. Ковтун добавил, что ресурсов его организма недостаточно, чтобы занимать места в мировом топе. Теперь спортсмен хочет сосредоточиться на учебе в Институте физкультуры, а затем стать тренером.



Максим Ковтун четыре раза выигрывал Чемпионат России в мужском одиночном катании, дважды завоевывал серебро чемпионатов Европы, а также был бронзовым призером европейского чемпионата.