Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

«Вам дан исторический шанс объединить нацию», — говорится в заявлении патриарха. «Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви», — отмечается в поздравлении предстоятеля РПЦ.

С победой на выборах Владимира Зеленского поздравили лидеры многих государств. Президент России Владимир Путин этого не сделал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что говорить о поздравлениях рано, поскольку нужно судить по конкретным делам.