В Кремле официально подтвердили предстоящую встречу Владимира Путина с Ким Чен Ыном

Переговоры пройдут во Владивостоке в предстоящий четверг. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он сказал, что визит лидера Северной Кореи – это ключевое событие в двухсторонних отношениях за последние годы, и он имеет важное значение для урегулирования ситуации вокруг КНДР. До сих пор о встрече сообщали лишь источники. По словам Ушакова, это связано с договоренностями с Северной Кореей. Как сказал помощник президента России, в КНДР просили не передавать в СМИ данные о визите Ким Чен Ына.