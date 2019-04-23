ФБР рассматривало версию о возможном побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году

Это следует из рассекреченных документах, опубликованных на сайте ведомства.

Лидер немецких национал-социалистов, который, как считается, покончил с собой 30 апреля 1945 года в берлинском бункере, мог остаться жив и вместе со своими приспешниками переправиться в Аргентину на подводных лодках. С Гитлером прибыли две женщины, доктор и несколько мужчин. Они отправились к подножию Южных Анд и там на ранчо глава Третьего рейха скрывался много лет. Такую информацию передал ФБР человек, который искал «иммунитет от преследования властей латиноамериканской страны. По его словам, он помогал в операции шестерым высокопоставленным аргентинским чиновникам. Анонимный источник сообщил, что нацистский лидер страдал от астмы и язвы.

К моменту прибытия в Аргентину свои усы он сбрил. Помимо Гитлера, в докладе фигурируют имена еще 50 нацистов, бежавших из Третьего рейха. Все описываемые события якобы происходили через две недели после падения Берлина. Досье датируется 21 сентября 1945 года. При этом в документах говорится, что полученную информацию «невозможно верифицировать».

Помимо ФБР засекреченными сведениями располагала военная разведка США. Однако, они посчитали расследование неполным и решили не продолжать поиски фюрера.