По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски

У самого отстраненного сенатора заблокировали счета и арестовали недвижимость.

Третья по счету волна оперативных мероприятий, как и первые две, поражает масштабом. Силовики работают в 19 населенных пунктах Карачаево-Черкесии, Ставрополья и Москве. Обыски прошли дома у подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа. Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Фигуранты якобы находились в дружеских отношениях с Арашуковыми, не пресекали деятельность преступного сообщества, тем самым подорвали авторитет органов государственной власти, сказала представитель СК Светлана Петренко.

У Рауфа Арашукова и его отца Басманный суд сегодня заморозил счета. Также наложен арест на недвижимость в Карачаево-Черкесии.

Задержанным сегодня фигурантам в ближайшее время изберут меру пресечения.