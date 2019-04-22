Встреча лидеров России и КНДР важна для установления добрососедских отношений – сенатор Климов

Встреча лидеров России и КНДР важна для установления добрососедских отношений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Прежде всего, эта встреча важна тем, что Россия и КНДР — это страны соседи. Для Российской Федерации все, что происходит на Корейском полуострове, и особенно в КНДР, это не праздный разговор. Это действительно наш национальный интерес. Нам важно, чтобы там был устойчивый мир, чтобы это была безопасная граница, и чтобы все-таки нас постепенно ситуация вошла в зону нормализации, когда весь полуостров будет объединен теми или иными интересными и взаимовыгодными экономическими проектами», — сказал сенатор.

Встреча важна не только для России и Северной Кореи, но и для всех стран региона, заключил А.Климов.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию «Один пояс — один путь», которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.