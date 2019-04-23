Во Владивостоке принимаются беспрецедентные меры безопасности из-за визита северокорейского лидера Ким Чен Ына

По данным информированных источников, он приедет на бронепоезде в среду утром, а его встреча с Владимиром Путиным намечена на четверг. На острове Русский у Дальневосточного федерального университета уже дежурят полицейские.

Владимир Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать широкий спектр вопросов, — считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Ким Ен Ун.

Это будет первая встреча лидеров двух стран за 8 лет.