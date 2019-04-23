Исламское государство* (запрещенная в России организация) взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс, ссылаясь на новостные ресурсы исламистов. По данным властей Шри-Ланки, непосредственно взрывы совершали участники двух местных группировок.

Серию взрывов на Шри-Ланке устроили исламистские группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания»* и «Джамиату аль-Миллату Ибрагим»*. Об этом заявил министр средств массовой информации страны Руван Виджевардене в ходе выступления в парламенте, передает Reuters. Чиновник потребовал от правительства незамедлительно признать эти группировки террористическими. По утверждению министра, атаки исламистов стали ответом на теракты в мечетях Новой Зеландии, произошедшие в середине марта.

Между тем, число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке продолжает расти. По последним данным, жертвами трагедии стал уже 321 человек. В их числе – 45 детей и больше 30 иностранцев. Серия терактов стала крупнейшей за всю историю страны.

Расследование терактов продолжается. Власти пришли к выводу, что атаки были совершены при помощи семи террористов-смертников. По подозрению в причастности к взрывам были задержаны 40 человек. Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе призвал граждан объединиться против угрозы новых атак.

Ранее власти Шри-Ланки решили временно закрыть все учебные заведения по соображениям безопасности. Школы вновь откроются 29 апреля.

*Запрещенный в России террористические группировки