В Свердловской области суд приговорил к длительному заключению четырех школьников

Их признали виновными в убийстве молодого человека.

9 августа 2018 года пятеро подростков заманили 20-летнего Дмитрия Рудакова за гаражи в Березовском, предложив ему выпить пива. Одинокий из-за своей инвалидности Дмитрий согласился. Однако там его заставили раздеться и начали жестоко избивать и унижать. На допросах убийцы рассказали, что посчитали свою жертву наркоманом из-за того, что у него была странная речь. В интернете опубликовали видео последних минут жизни Дмитрия: его били, скандируя «Россия! Россия!». Жуткие кадры сняла 13-летняя подруга преступников. Узнав о расправе, жители Березовского устроили народный сход. Следователи задержали четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, сегодня суд приговорил их к срокам от 8 с половиной до 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Девочку перевели в закрытое учреждение для трудных подростков.

Адвокат матери убитого сказал, что считает наказание справедливым. Родственники осужденных намерены добиваться смягчение приговора.