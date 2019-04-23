Белоруссия планирует в этом году начать альтернативный России импорт нефти. Он будет осуществляться через порты стран Балтии или Украины. Об этом заявил замгендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Минск приостановил экспорт бензина и дизельного топлива из-за некачественной российской нефти.

Белоруссия не сможет закупать нефть по таким же ценам, которые предлагает ей Россия. Все угрозы сменить поставщика вряд ли воплотятся в жизнь, — сказал в эфире РБК директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Симонов уверен, что Минск не будет предпринимать в ближайшее время никаких радикальных шагов.