«Исламское государство» (запрещенная в России организация) взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс, ссылаясь на новостные ресурсы исламистов. По данным властей Шри-Ланки, непосредственно взрывы совершали участники двух местных группировок. Не исключено, что атаки были местью за нападение ультраправого активиста на мечети в Новой Зеландии.