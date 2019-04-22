Адвокат: СК может допросить Закаева, находящегося в Лондоне, по делу об убийстве Анны Политковской

Следственный комитет РФ теперь может допросить находящегося в Лондоне Ахмеда Закаева по обвинению в убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат потерпевших Анна Ставицкая.

«Представители потерпевших по делу об убийстве Анны Политковской устали ждать, когда следствие начнет работать, и поэтому фактически сами провели свое расследование. Мы в ноябре 2018 провели опрос Ахмеда Закаева на предмет его причастности к убийству А.Политковской. Закаев нам дал показания, что он не причастен к заказу убийства журналистки, и объяснил свою позицию. Этот опрос был нами представлен следствию», — сказала она.

Следствие, по словам А.Ставицкой, согласилось приобщить данный опрос к материалам дела и удовлетворило ходатайство защиты в марте этого года о проведении уже официального допроса А.Закаева из Лондона в рамках оказания правовой помощи правоохранительными органами Великобритании.

По словам адвоката, российское следствие должно обратиться с запросом в правоохранительные органы Великобритании об оказании содействия в организации допроса.

Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Все задержанные фигуранты дела осуждены Мосгорсудом на длительные сроки заключения. Павлюченков называл заказчиками преступления Бориса Березовского и Ахмеда Закаева.