Россияне стали чаще продавать загородные дома

Аналитики связывают это с дачной амнистией.

Объявлений о продаже загородной недвижимости в первом квартале этого года почти на четверть больше, чем в тот же период в прошлом году. Такие данные представили аналитики портала «Авито Недвижимость». По данным сайта «Мир квартир» динамика выглядит чуть скромнее, зато спрос снизился на 6 процентов. Продавать дачи становится все труднее, отмечают эксперты в беседе с РБК. При этом цены на дома и участки растут. Быстрее всего, в Крыму, Подмосковье и Башкирии.

Избавляться от загородной недвижимости россиян заставляет дачная реформа. Многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто ее продать. К этому их может побуждать необходимость в дальнейшем платить налог. Расчет и величина зависит от региона. В столичном регионе он составит не менее 0.1 процента от кадастровой стоимости.

Как отмечают эксперты, дачи всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха. Однако из-за законодательных инноваций их содержание дорожает, что и провоцирует рост продаж.