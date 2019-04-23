Передано в суд первое дело, возбужденное в России по статье «Склонение к использованию запрещенных препаратов»

В Архангельской области передано в суд первое уголовное дело, возбужденное в России по статье «Склонение спортсмена к использованию запрещенных препаратов».

Дело было возбуждено в отношении инструктора одного из физкультурно-оздоровительных центров города Северодвинска. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уже «В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый выбрал из воспитанников трех спортсменов, которые показывали высокие результаты, и начал готовить их для участия в общероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Желая добиться более высоких показателей и используя доверительные отношения с подростками, тренер убедил их в необходимости использования запрещенных веществ, позволяющих временно повышать силовые показатели», — сказала Волк.

На протяжении 4-х месяцев инструктор каждый день во время тренировок вводил подросткам инъекции тестостерона, запрещенного для использования в спорте. При задержании в помещении тренажерного зала запрещенное вещество было изъято. Следствие провело ряд сложных экспертиз, в том числе судебно-биологическую, а в качестве экспертов привлекались сотрудники международных спортивных организаций.

Инструктору предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье, максимальное наказание по которой — до восьми лет лишения свободы.

Данное дело— первое в России по антидопинговой статье, которое дошло до суда.