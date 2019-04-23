Реформа школ в Латвии, согласно которой образование переводится только на латышский язык, соответствует Конституции

Реформа школ в Латвии, согласно которой образование в них полностью переводится на латышский язык, соответствует основному закону республики. Это признал сегодня Конституционный суд страны.

«Решение окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его провозглашения», — сообщила зампредседателя суда Санита Осипова. КС постановил, что реформа не противоречит конституции, в том числе статьям, где говорится, что «права человека реализуются без какой-либо дискриминации», а также что «лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность». Отмечается, что рамочная конвенция о защите нацменьшинств, согласно которой любой человек имеет право изучать свой родной язык, не указывает, в каком объеме государство реализует это право. В суде сослались на Европу, где доминирует государственный язык образования с отдельными предметами на родном языке.

Соответствие конституции и международным обязательствам Латвии поправок к закону об образовании оспаривали в КС депутаты парламентской фракции «Согласие». Один из авторов иска, юрист Елизавета Кривцова, сказала РИА Новости, что суд не принял во внимание ни одного аргумента сторонников сохранения образования на русском языке.



Власти республики год назад окончательно одобрили полный перевод обучения на государственный язык. Постепенная реализация реформы должна начаться с нового учебного года, а завершиться к сентябрю 2021-го.

Это решение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, доля которого составляет 40% населения республики. Противники реформы уже провели множество массовых акций. Очередная – намечена на 1 мая.