Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 25 апреля на острове Русский, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники.

2 самолета из Пхеньяна вне расписания приземлились в аэропорту Владивостока. Возможно, одним из рейсов прибыли сотрудники службы безопасности лидера Северной Кореи. Они просили журналистов не снимать их в аэропорту, а один даже ударил и повредил профессиональную видеокамеру журналистов из Южной Кореи. Владивосток готовится ко встречи лидеров двух стран, — рассказал «Эху» редактор городского информационного портала VL.ru Александр Крестов.

Официально день и место встречи лидеров России и КНДР держится в тайне из соображений безопасности. В Кремле при этом подтвердили, что саммит состоится до конца апреля.