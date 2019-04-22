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Эксклюзив Эха 14:00, 23 апреля 2019

Белоруссия намерена к концу года начать альтернативный импорт нефти по морю

В качестве возможных вариантов называют Азербайджан, Саудовскую Аравию и Нигерию. В Минске заявляют, что анализируют масштабы ущерба от поставок в Белоруссию некачественной российской нефти. Белоруссия может потребовать компенсацию за ущерб оборудованию своих нефтеперерабатывающих заводов.

Минск начал искать замену российской нефти. В качестве приоритетных вариантов рассматривают поставки через порты Украины и стран Прибалтики, которые тоже заинтересованы в «дополнительном заработке», сообщил замглавы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Портовая инфраструктура по его словам позволит благодаря морскому пути создать альтернативу российской нефти, которая поступает по трубопроводу Дружба. Гриб добавил, что власти Белоруссии рассматривают возможность покупки на Балтике терминалов для импорта нефти. Сделка зависит от условий, которые предложат партнёры в прибалтийских республиках.

Кроме того страна может перерабатывать нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии и ряда других стран. Белоруссия сегодня временно прекратила поставки из России бензина и дизельного топлива на Украину, в страны Прибалтики и Польшу. Приостановку экспорта в Минске объяснили резким ухудшением качества нефти из России. Об этом стало известно ещё в пятницу. В сырье обнаружили хлороорганические соединения. Прошло 4 дня, но ситуация не улучшилась, сетуют в госконцерне Белнефтехим, куда входят нефтеперерабатывающие заводы. В концерне изучают размер ущерба. Российская сторона ещё в конце прошлой недели признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию и заявила, что ищет решение проблемы.

Кстати, Украина также планирует снизить зависимость от российских нефтепродуктов. Об этом сегодня в своем Твиттере написал глава правительства Владимир Гройсман.

Действия Белоруссии – это политическая игра, — считает белорусский экономист Леонид Заика.

По мнению Леонида Заики, Александра Лукашенко очень обеспокоили события на Украине, где произошла смена власти.

«Белнефтехим» заявил, что некачественная нефть из РФ (с повышенным содержанием хлорорганических соединений) продолжает поступать в Белоруссию из РФ. Данную ситуацию между Белоруссией и России можно назвать «спором хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень», сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с  соотечественниками Константин Затулин.

«Это заявление Белоруссии нельзя никоим образом расценить иначе, как элемент в затянувшемся споре о принципах экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией, и о реальном или иллюзорном союзном государстве между нами. Это спор хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень. Это обычный торг на рынке с привлечением политических всяких обстоятельств, которые должны быть тоже приняты во внимание», — сказал депутат.

По словам К.Затулина, дискуссия между Россией и Белоруссией длится уже несколько месяцев на разных уровнях, «включая президентский уровень».

«Беларусь решила продемонстрировать свои возможности. Я думаю, что идет «война нервов». Эти вопросы с поставкой нефти можно улаживать тихо, а можно громко. Вот в сегодняшней ситуации президент Лукашенко и его команда хотят обострить внимание к этой проблеме», — отметил депутат.

К.Затулин считает, что Белоруссии будут невыгодны поставки нефти из других стран, поскольку лучших условий, чем предоставляет Россия, попросту нет.

«На мой взгляд, перспектива покупки и доставки нефти из Саудовской Аравии, или допустим из Азербайджана, она достаточно гипотетическая. Учитывая географию, эти поставки должны осуществляться через Россию, или каким-то иным неведомым путем. Но Белоруссии никто лучших условий, чем Россия, не предоставит», — подчеркнул он.



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