В Владивосток из Пхеньяна прибыли представители личной службы безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына

Сегодня во Владивосток авиарейсом из Пхеньяна прибыли представители личной службы безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Еще один грузовой самолет, предположительно, доставил лимузин, на котором будет передвигаться лидер КНДР. По некоторым данным, автомобильный подъезд к вокзалу Владивостока даже специально приспособили для этой машины. Как ожидается, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится 25 апреля.

То, что подготовка к визиту Ким Чен Ына проходит в условиях секретности, не удивляет руководителя школы востоковедения Высшей школы экономики Алексея Маслова. В эфире РБК он сказал, что такая политика характерна для КНДР.

Отметим, что в Кремле пока не анонсировали место встречи Путина и Ким Чен Ына.