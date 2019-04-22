Эксперт считает приостановку Белоруссией экспорта нефти другим странам чисто «политической игрой»

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в ЕС из-за поставок некачественной нефти из России. По мнению экономиста и руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико, это «чисто политическая игра», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это чисто политическая, игровая ситуация, в которую вовлекаются люди двух и более стран. Все 25 лет никаких не было проблем в поставке нефти, и тут вдруг появляется проблема с качеством нефти, которая идет в Белоруссию. Мне кажется это очень странным», — сказал он.

По мнению Л.Заико, в этой ситуации нет никаких технических проблем.

«Это для того, чтобы белорусский президент мог, уходя, хлопнуть дверью.

А может он не хотел уходить, а просто хотел бы просто похлопать дверями», — отметил эксперт.

19 апреля белорусский концерн заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Руководство концерна «Белнефтехим» заявило, что Минск намерен требовать с российской «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти.