Эксперт: В приостановке экспорта нефти из Белоруссии на Украину и в ЕС нет никакой политической составляющей

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию из-за поставок некачественной нефти из России. Никакой политической составляющей в действиях белорусских партнеров нет. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Ситуация достаточно простая, произошедшая в результате технических неисправностей. И когда говорят, что она была вызвана с какими-то спорами между политическим руководством Минска и Москвы, то тут трудно как-то с этим связать, поскольку есть признанное загрязнение нефти», — сказал эксперт.

М.Крутихин добавил, что нужно «решать вопрос между двумя хозяйствующими субъектами».

«Здесь нужно устранять данную техническую проблему, и нужно как-то решать этот вопрос между хозяйствующими субъектами», — сказал он.

19 апреля белорусский концерн заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».