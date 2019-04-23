Минкультуры: Прокатчик американского фильма «Мстители: Финал» не просил изменить дату премьеры картины

Прокатчик американского фильма «Мстители: Финал» не просил изменить дату премьеры картины, заявили в министерстве культуры. Газета «Ведомости» ранее сообщила, что фильм выйдет на несколько дней позже из-за российской ленты.

Дату определяет прокатчик, а не Минкультуры или кинотеатры, заявили в пресс-службе ведомства Владимира Мединского. Там уверяют, что компания Disney подавала документы на выход фильма «Мстители: Финал» в прокат 29 апреля и не просила менять день релиза. Так в ведомстве отреагировали на сообщения в СМИ о том, что сети кинотеатров «Киномакс», «Каро» и «Синема стар» просили показать фильм в день мировой премьеры 25 апреля. Два источника сообщили газете «Ведомости», что прокатчик перенес показ по настоянию Минкультуры, ради отечественного фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. На экраны он вышел на прошлой неделе. Минкультуры ранее не раз давало понять, что интересы отечественного кино важнее Голливуда. Предыдущую серию «Мстителей» в прошлом году также пытались отодвинуть с 3 мая на 11 из-за российского фильма «Собибор», но из-за скандала дату премьеры вернули с условием, что в День победы кинотеатры покажут только отечественные фильмы.

Поклонники новых «Мстителей» создали несколько петиций с требованием вернуть премьеру фильма на этот четверг. Самая популярная собрала почти 50 000 подписей.