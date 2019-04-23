50% россиян считают, что Россия должна помочь Франции восстановить Собор Парижской Богоматери. Противоположной точки зрения придерживаются 44% опрошенных ВЦИОМ, — сообщает Интерфакс. 56% респондентов уверены, что причиной пожара стал несчастный случай.

Всего за полчаса было продано 1000 клубных футболок с изображением собора Парижской Богоматери, сообщил в социальной сети Французский «Пари Сент-Жермен».

В воскресенье прошел состоялся матч 33-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако». Футболисты обеих команд вышли на поле в специальных футболках, посвящённых собору Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал во время пожара 15 апреля.

После встречи футболки были переданы епархии Монако и выставлены на продажу. Собранные средства пожертвуют на реконструкцию собора.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, занимает 16-е место.