Парк появится вместо судебного квартала в Петербурге

На набережной Малой Невы построят только Дворец танцев Бориса Эйфмана. На оставшейся площади разобьют парк. Об этом пишет «Фонтанка ру» со ссылкой на источники. Накануне первоначальный план застройки раскритиковал временный губернатора Петербурга Александра Беглова. Среди сторонником парка на набережной еще один обитатель Смольного. Это вице-губернатор Евгений Елин. Где же появится комплекс зданий Верховного суда, обсудят с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сейчас находится с рабочим визитом в Петербурге. Пока что один из вариантов, где может появится судебный квартал — Смольная набережная. Напомню, в конце прошлого года газета «Коммерсант» писала, что строить квартал доверили предпринимателю Евгению Пригожину, известному как «повар Путина». В итоге данные о стройке и субподрядчике засекретили по требованию ФСБ.

Ни автор проекта — архитектор Евгений Герасимов, ни представители театра Эйфмана, ни в Северо-Западном управлении Ростехнадзора о новых планах пока не знают.