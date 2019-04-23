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13:00, 23 апреля 2019

Полиция Северной Ирландии задержала подозреваемую в убийстве журналистки Лайры Макки

Девушка была застрелена в ходе беспорядков, произошедших на прошлой неделе в городе Лондондерри.

По подозрению в причастности к убийству Лайры Макки задержана 57-летняя женщина. Об этом сообщается в твиттере полиции Северной Ирландии, но подробности не приводятся. Известно лишь, что подозреваемая взята под стражу на основании закона о противодействии терроризму.

Между тем, сегодня ответственность за убийство журналистки взяла на себя организация «Новая ИРА», выступающая за присоединение британского Ольстера к Республике Ирландия. Заявление группировки опубликовало издание The Irish News. «Новая ИРА» извинилась за убийство и заявила, что оно было случайным. В организации отметили, что Макки была убита, когда «стояла рядом с силами врага». Кроме того, группировка обвинила местную полицию в провокации беспорядков, в ходе которых погибла журналистка.

Макки работала в издании Mediagazer и была автором материалов о боевиках ИРА и конфликте в Ольстере. Ранее по подозрению в убийстве журналистки были задержаны два человека, но затем из отпустили без предъявления обвинений.



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