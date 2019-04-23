Суд арестовал имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля

Суд арестовал имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседников агентства, обеспечительные меры наложены по уголовному делу об организованном преступном сообществе, главой которого следователи считают Арашукова-старшего. Перечня арестованного имущества и информации об объеме денежных средств пока нет.