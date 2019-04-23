Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит из-за травмы остаток сезона

Однако, худшие опасения медиков не подтвердились.

Черышев получил травму и был заменен в матче испанского чемпионата против Бетиса. Несмотря на опасения, футболист избежал разрыва крестообразных связок. Что гарантировало бы Денису разлуку с футболом минимум на полголда. В итоге у российского полузащитника диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы Черышев пропустит остаток нынешнего сезона. И не сможет помочь Валенсии в оставшихся матчах Примеры. А также в полуфинале Лиги Европы, где летучих мышей ждет двухраундовая дуэль с лондонским Арсеналом.

С большой долей вероятности, пропустит Денис и ближайшие матчи сборной России в рамках отбора к чемпионату Европы. Впрочем, команды Сан-Марино и Кипра подопечные Черчесова должны побеждать при любом раскладе.

Черышев является лучшим бомбардиром сборной России в отборочном цикле к Евро-2020.