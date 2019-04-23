В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока прошли обыски у последователей «Свидетелей Иеговы»

5 человек задержаны, из них двое остаются в СИЗО.

В минувшую пятницу силовики нагрянули в квартиры граждан, которых подозревают в исповедании религии Свидетелей Иеговы*. Об этом говорится на сайте запрещенной в России религиозной организации.

В Новосибирске сотрудники ФСБ пришли одновременно в 6 домов, задержали трех человек. Двух мужчин отправили под домашний арест, с женщины взяли подписку о невыезде. Источник Интерфакса сообщил, что возбуждено дело об экстремизме. Сами верующие лишь уточнили, что это не связано с делом в отношении предполагаемого лидера новосибирских «Свидетелей Иеговы»*, возбужденном в конце прошлого года.

В Приморском крае 8 силовиков в течение 5-ти часов обыскивали дом 80-летней местной жительницы. Ей в процессе потребовалась медицинская помощь. Находившихся в доме женщин допрашивали до утра. Одну из них задержали. Создана следственная группа, состоящая по меньшей мере из 4 следователей.

В Красноярском крае обыски прошли как минимум в восьми домах. У иеговистов изъяли открытки, блокноты и религиозную литературу. Одного верующего задержали. Расследованием будут заниматься 10 следователей.



*Преследование иеговистов началось после того, как в 2017 году Минюст признал организацию экстремистской. Позднее суд постановил ее ликвидировать, а имущество передать в собственность государства.