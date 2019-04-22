Дмитрий Быков вернется в эфир «Эха Москвы» в этот четверг

Писателя госпитализировали неделю назад в Уфе и спустя несколько дней перевезли на лечение в Москву.

Дмитрий Быков хочет поскорее вернуться к работе и намерен записать двухчасовой эфир для «Эха Москвы» прямо из госпиталя имени Бурденко, где сейчас находится. Об этом рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, врачи разрешили Быкову провести передачу. Руководитель «Эха» также добавил, что писатель сам уговаривал его разрешить вернуться к работе. Передача должна выйти в этот четверг после полуночи.

Вместе с тем Венедиктов отметил, что дата выписки Быкова из больницы пока неизвестна. Писатель по-прежнему находится под наблюдением врачей, кроме того, медики пока не могут определить причину скачка уровня сахара в крови.

Быков был госпитализирован 16 апреля после того, как почувствовал себя плохо на борту самолета из Екатеринбурга в Уфу, куда он летел на встречу с читателями. Спустя два дня медики разрешили перевезти писателя в Москву для продолжения лечения.

Накануне Быков на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживал. По словам писатели, слухи о его здоровье сильно преувеличены.