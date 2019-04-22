Минск анализирует масштабы ущерба от поступления в Белоруссию некачественной российской нефти
Об этом сообщает концерн БелНефтеХим. Отмечается, что нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать на территорию Евросоюза и Украину.
Транснефть признает, что проблема качества нефти есть и пообещала принять меры для ее решения.
Минск запросил официальную встречу с российской стороной, рассчитывая обсудить компенсацию за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ. В свою очередь, Минэнерго России утверждает, что в целом экспорт нефти осуществляется в штатном режиме.
При этом Белоруссия заявила, что планирует до конца года начать альтернативный России импорт нефти через страны Балтии и Украину, — сообщает ТАСС.
Никакой политической составляющей в действиях белорусских партнеров нет, считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
Крутихин добавил, что нужно «решать вопрос между двумя хозяйствующими субъектами».