Уголовные дела по статье «Халатность» возбуждены после масштабных природных пожаров в Забайкальском крае

По предварительным оценкам, ущерб составил свыше 280 миллионов рублей, пострадавшими признаны почти 650 человек.

В рамках расследования будут допрошены местные жители, руководители органов местного самоуправления, работники районных администраций, а также должностные лица органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан. Их действиям будет дана правовая оценка. Места происшествия осмотрят следователи-криминалисты и другие специалисты, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля. Сильный шквалистый ветер способствовал их быстрому распространению. В огне оказались 17 населенных пунктов. По данным следствия, пострадали 34 человека, восемь из них госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Уничтожены около 100 жилых домов, более десятка нежилых, свыше 110 фермерских и личных животноводческих хозяйств, почти 1,5 сотни надворных построек, два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5,5 тысяч голов скота и сельскохозяйственная техника. Местные власти начали первые выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей пострадавшим жителям.

Между тем, в регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Синоптики предупреждают, что сегодня на южную часть Забайкалья обрушится ураган. Объявлено штормовое предупреждение.