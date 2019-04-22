В Дальневосточном федеральном университете могут отменить занятия из-за визита во Владивосток лидера КНДР Ким Чен Ына

Как утверждает Коммерсант, северокорейский руководитель и вся делегация из 230 человек будут жить в кампусе университета — на его территории есть несколько гостиничных корпусов люксового уровня.

Коммерсант пишет, что Ким Чен Ын прибудет во Владивосток 25 апреля, в этот же день состоятся его переговоры с президентом Путиным. Впрочем, официально эта информация пока не подтверждена.

Лидеры России и Кореи должны обсудить проблемы двусторонних отношений и денуклериазацию Корейского полуострова. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока Ким Ен Ун.

«Первый вопрос, который нужно обсуждать — это вопрос двусторонних отношений между Россией и КНДР: торговля, экономическое, культурное, дипломатическое сотрудничество. Также вопрос, касающийся мира и безопасности на Дальнем Востоке. Пока не будет примирения или решимости руководителей обеих Корей нормализовать отношения между собой, я думаю, там не будет спокойной обстановки», — сказал он.

Также лидеры России и Кореи, добавил эксперт, должны обсудить денуклериазацию Корейского полуострова.

Это будет первая встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.