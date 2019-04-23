Следственный комитет хочет допросить Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политиковской. Об этом СК попросила семья журналистки. Сам Закаев сейчас проживает в Лондоне.

На Закаева в качестве заказчика убийства указал бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков. Его осудили за организацию слежки за журналисткой. Закаев свою причастность к преступлению отрицает. Об этом лидер чеченских сепаратистов, в том числе заявил в ходе опроса, который провела защита родственников Анны Политковской.

По словам адвоката Анны Ставицкой, опрос был представлен следователям, которые согласились приобщить его к материалам дела и удовлетворили ходатайство о проведении официального допроса. Это будет сделано в рамках оказания правовой помощи правоохранительными органами Великобритании, где Закаеву предоставлено политическое убежище.

СК должен обратиться с запросом к коллегам в Лондоне. Сроки возможного допроса Ставицкая не уточнила. Следствие по громкому делу продлено до 7 июля.

Официальных комментариев от Следственного комитета пока не было.