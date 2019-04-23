Следственный комитет хочет допросить Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политиковской
Следственный комитет хочет допросить Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политиковской. Об этом СК попросила семья журналистки. Сам Закаев сейчас проживает в Лондоне.
На Закаева в качестве заказчика убийства указал бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков. Его осудили за организацию слежки за журналисткой. Закаев свою причастность к преступлению отрицает. Об этом лидер чеченских сепаратистов, в том числе заявил в ходе опроса, который провела защита родственников Анны Политковской.
По словам адвоката Анны Ставицкой, опрос был представлен следователям, которые согласились приобщить его к материалам дела и удовлетворили ходатайство о проведении официального допроса. Это будет сделано в рамках оказания правовой помощи правоохранительными органами Великобритании, где Закаеву предоставлено политическое убежище.
СК должен обратиться с запросом к коллегам в Лондоне. Сроки возможного допроса Ставицкая не уточнила. Следствие по громкому делу продлено до 7 июля.
Официальных комментариев от Следственного комитета пока не было.