В Болгарии суд приговорил к 30 годам лишения свободы двадцати однолетнего Северина Красимирова. Он признан виновным в убийстве журналистки Виктории Мариновой. Подсудимый пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Виктория Маринова была убита в октябре 2018 года. Подозреваемого задержали спустя пять дней в Германии. Следствие считает, что убийство не связано с профессиональной деятельностью журналистки.