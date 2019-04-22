Писатель Дмитрий Быков возвращается к работе

В ближайший четверг его можно будет услышать на «Эхе Москвы» — программа выйдет в записи, — рассказал в своем Телеграм-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, врачи, которые наблюдают Быкова, не возражают.

Дмитрия Быкова госпитализировали неделю назад в Уфе и спустя несколько дней перевезли на лечение в Москву.

Вчера Быков написал в Инстаграме, что слухи о состоянии его здоровья были сильно преувеличены. Писатель поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживал.