Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги

Бизнесмен, признанный личным банкротом, должен трем основным кредиторам более 30 миллиардов рублей.

Бывший участник рейтингов Forbes, проживающий сейчас в Черногории, больше всего задолжал БМ-банку (это бывший Банк Москвы, перешедший в собственность ВТБ), кипрской компании Sezaria Limited и Deutsche Bank. Между ними и предстоит поделить средства, вырученные за российские активы должника. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ». Информацию подтвердили в пресс-службе банка ВТБ.

Среди объектов, которые планируется реализовать на электронных торгах, две многокомнатные квартиры в генеральском доме на Кутузовском проспекте в Москве, частные дома в подмосковной Апрелевке и земля в Сколково, выделенная под нереализованный проект гольф-клуба. За сколько может быть продана недвижимость, эксперты оценить не смогли.

У правоохранителей возникли претензии к работе Черкизовского рынка в 2009 году. Он был закрыт.

В 2016-м Исмаилова признали банкротом по иску БМ-банка, а затем объявили в международный розыск по линии Интерпола.

СК обвиняет бизнесмена в организации убийства двух предпринимателей. Прошлой осенью ему также было предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.