Спецслужбы КНДР прибыли во Владивосток для подготовки встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина

Переговоры состоятся в четверг.

Часть северокорейской делегации уже работает на территории России. В числе прибывших – сестра председателя КНДР Ким Е Чжон. По данным южнокорейских СМИ, до Владивостока она добралась на самолете, в отличие от брата, который приедет через границу на бронепоезде – том же самом, на котором 17 лет назад через всю Россию в Москву ехал его отец.

Внеплановым рейсом из Пхеньяна прибыли представители службы протокола охраны лидера Северной Кореи. Как сообщает «РИА Новости», один из них участвовал в потасовке с журналистом из Сеула. Репортеру стукнули по камере, а потом за ним гонялись по аэропорту. «Коммерсантъ» сообщает, что Ким Чен Ына в общей сложности будет сопровождать делегация из 230 человек.

По Владивостоку глава КНДР намерен передвигаться в собственном лимузине, который доставили грузовым бортом. Графики и маршруты передвижения держатся в секрете, поэтому горожане уже приготовились к перекрытиям дорог и пробкам.

После встречи в среду Владимир Путин улетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке еще на один: для него предусмотрена культурная программа.