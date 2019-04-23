Следственный комитет готов допросить Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Об этом сообщила адвокат потерпевших Анна Ставицкая. По ее словам, защита самостоятельно провела опрос Закаева — он настаивает на своей непричастности к убийству.

Следственный комитет согласился приобщить протокол опроса к делу и удовлетворил ходатайство адвокатов провести официальный допрос Закаева из Лондона. Адвокат не смогла уточнить, когда допрос состоится. Официальных комментариев Следственного комитета пока не последовало.

О причастности к убийству Политковской Ахмеда Закаева и Бориса Березовского следствию рассказал бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков. Ранее и Закаев и Березовский называли эту версию ложью, — напоминает Интерфакс.