Должностные лица, виновные в сдаче Крыма и начале войны в Донбассе будут наказаны. Это пообещали в команде Владимира Зеленского, который скоро станет новым президентом Украины.

В ближайшее время люди узнают правду. Об Иловайске, Дебальцево, захвате Крыма, начале войны на востоке Украины в 2014 году. Тех, кто это допустил, бездействовал или принял неверные решения, привлекут к ответственности, пообещал эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в команде победившего на выборах президента Владимира Зеленского Иван Апаршин. В своём блоге на портале Обозреватель он пообещал: посадки будут. Документы по всем виновным должностным лицам передадут в прокуратуру для принятия решения. Никто не собирается ничего ни от кого прятать, заверил Апаршин. По его словам та же участь ждёт и тех, кто причастен к коррупционным схемам в оборонной промышленности. Меры соратник Зеленского назвал частью программы новых властей Украины в сфере безопасности и обороны страны. Отмечу, что именно Апаршина актёр и шоумен намерен сделать главой военного ведомства. Зеленский ранее обещал принять все меры, чтобы закончить войну в Донбассе. В его штабе также заявляли, что не признают референдум о присоединении Крыма к России.

Владимир Зеленский по данным Центризбиркома во втором туре набрал 73 процента. Действующий глава страны Пётр Порошенко признал своё поражение. ЦИК Украины объявит официальные результаты голосования через неделю.