Сети кинотеатров просят перенести премьеру фильма «Мстители: финал» с 29 на 25-е апреля – день мировой премьеры

Сеть кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема-Стар» просит перенести премьеру фильма «Мстители: финал» с 29 на 25-е апреля – день мировой премьеры. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на письмо кинотеатров, адресованное Минкульту.

Источники издания утверждают, что показ был перенесен ради российского фильма «Миллиард». В прошлый уик-энд эта картина стала лидером российского проката.

Минкульт рассчитывал, что перенос премьеры «Мстителей» улучшит сборы «Миллиарда» во второй уик-энд, — отмечают Ведомости.