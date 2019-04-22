Верховный суд сегодня рассмотрит иск о признании незаконным приказа МВД о запрете выезда за границу для полицейских

Верховный суд РФ сегодня рассмотрит иск о признании незаконным приказа МВД о запрете выезда за границу для полицейских. Об этом «Эху» сообщил один из лидеров создающегося независимого полицейского профсоюза, майор Владимир Воронцов.

Заседание в Верховном суде РФ по иску бывшего командира взвода дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО Москвы Максима Лужных к Министерству внутренних дел о признании незаконным приказа МВД номер 705-дсп" начнется в 14.00.