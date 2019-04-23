Два самолета из Пхеньяна вне расписания приземлились в аэропорту Владивостока

Эту информацию Интерфаксу подтвердили в пресс-службе аэропорта. Возможно, одним из рейсов прибыли сотрудники службы безопасности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Они просили журналистов не снимать их на видео, а один даже ударил и повредил профессиональную видеокамеру журналистов из Южной Кореи.

По данным источников Коммерсанта, встреча лидеров России и КНДР может состояться на острове Русский 25-го апреля. Официально эта информация не подтверждена.