Глава муниципального совета Красносельского района Илья Яшин вновь выразил готовность участвовать в выборах в Мосгордуму в сентябре этого года. Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед избирателями на столичной концертной площадке «Главклуб». По словам Яшина, он собирается идти на выборы с созидательной программой.

Яшин выразил мнение, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.