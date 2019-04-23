До 310 увеличилось число погибших при терактах на Шри-Ланке

Растёт и количество задержанных. Местные власти по некоторым данным получали предупреждения от иностранных спецслужб о готовящихся взрывах.

Церкви и туристические места — именно там возможны теракты, об этом спецслужбы США и Индии не раз предупреждали власти Шри-Ланки. Сообщения о предполагаемом заговоре с участием смертников стали поступать ещё в начале месяца. Минобороны проинформировало руководство полиции, сообщив, что теракты может устроить местная радикальная группировка «Таухид джамаат». В записке был список подозреваемых. Ланкийские спецслужбы с ним были ознакомлены. Последнее предупреждение поступило за 10 минут до первого теракта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правительства Шри-Ланки. В воскресенье в столице Коломбо и за её пределами прогремело восемь взрывов. Смертники подорвали себя в католических церквях во время пасхальных служб и пятизвёздочных отелях. Сотни человек погибли или были ранены. Власти Шри-Ланки сообщили о группе смертников. Задержано 40 человек, включая гражданина Сирии, его допрашивают по поводу возможной причастности к терактам, передаёт агентство Рейтер. В полиции находятся водитель фургона, который предположительно использовали смертники, а также хозяин дома, где жили некоторые из них.

На Шри-Ланке сегодня проходят первые похороны погибших. Власти объявили режим чрезвычайного положения. Российский МИД рекомендовал нашим соотечественникам не посещать Шри-Ланку.