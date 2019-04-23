Ограничения для судов вводятся в ближайшие два дня в акватории острова Русский во Владивостоке, где планируется встреча лидеров России и КНДР, — сообщает Интерфакс. В Кремле подтверждают, что саммит состоится до конца апреля.

По данным источника Коммерсанта, Ким Чен Ын приедет во Владивосток завтра на бронепоезде. Источники издания утверждают, что перед приездом северокорейского лидера экстренно углубили въезд на вокзал Владивостока – чтобы оттуда смог выехать лимузин Ким Чен Ына.