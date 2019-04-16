Иск против социальной сети Вконтакте рассмотрит сегодня Смольнинский суд Петербурга. Четверо заявителей требуют от Вконтакте по 100 тысяч рублей компенсации за разглашение их данных. Об этом «Эху» сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Дмитрий Герасимов.

Герасимов напомнил, что на основании полученных от Вконтакте сведений, в частности, в отношении одного из заявителей Андрея Бояршинова в сентябре минувшего года составили протокол об административном правонарушении о повторном проведении митинга.