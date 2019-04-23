Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 25 апреля на острове Русский, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники

По их данным, Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде. По данным издания, после переговоров Путин улетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке еще на один день – для него предусмотрена отдельная культурная программа.

Официально день и место встречи лидеров России и КНДР держится втайне из соображений безопасности. В Кремле при этом подтвердили, что саммит состоится до конца апреля.