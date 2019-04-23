Член команды Зеленского: лица, виновные в сдаче Крыма и причастные к началу конфликта в Донбассе, будут наказаны

Должностные лица, виновные в сдаче Крыма России и причастные к началу военного конфликта в Донбассе, будут наказаны, — пообещал член команды Владимира Зеленского, Иван Апаршин. По его словам, это часть программы новой украинской власти в области национальной безопасности и обороны страны.

Ранее Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы закончить войну в Донбассе, — напоминает Znak.com.