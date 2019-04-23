Верховный суд рассмотрит иск об отмене запрета полицейским на выезд за границу

С таким заявлением обратился бывший сотрудник МВД Максим Лужных. Экс-командир взвода ДПС уже пытался оспорить незаконную, по его мнению, норму в нескольких инстанциях, но все суды вставали на сторону МВД. Теперь Лужных намерен добиться правоты в Верховном суде; заседание начнется сегодня в 14 часов.

Поводом для подачи иска стало увольнение полицейского. Это произошло после того, как в 2016 году он поехал в отпуск в Болгарию и Доминикану. Интересы Лужных представляет один из лидеров создающегося независимого полицейского профсоюза Владимир Воронцов. В интервью «Эху» он рассказал, что приказ МВД обязывает сотрудников согласовывать свой выезд за пределы страны независимо от наличия допуска к гостайне.

По мнению Воронцова, документ создает у полицейских зависимость от волеизъявления руководства и тем самым нарушает российскую Конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека.

Приказ МВД, ставший причиной разбирательства в суде, действует с сентября 2013 года.