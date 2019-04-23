Во Владивосток прилетели сестра Ким Чен Ына и предположительно большое число сотрудников северокорейских спецслужб

Один из них уже успел повздорить с журналистами. Уже завтра в столицу Приморья должен прибыть лидер КНДР на переговоры с российским президентом.

Из Пхеньяна не по графику прилетели два самолёта. Их встречали российские и иностранные СМИ. Некоторые уже сообщили, что во Владивосток прибыла служба безопасности руководителя КНДР Ким Чен Ына, а также ряд чиновников. По некоторым данным в столице Приморья находится и Ким Ё Чжон — родная сестра лидера КНДР, она руководит отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

В аэропорту как сообщает РИА, у пассажиров из Пхеньяна возникли проблемы с южнокорейской телекомпанией. Когда один из них попытался задать вопрос, предположительно сотрудник спецслужб сначала стукнул по камере, а затем погнался за репортером. Визит высокопоставленной делегации Северной Кореи во Владивосток не случаен. Уже завтра там ждут самого Ким Чен Ына.

Он по традиции приедет на своём бронепоезде на переговоры с президентом Владимиром Путиным. О предстоящей встрече со ссылкой на свои источники сообщают СМИ обеих стран. Бронепоезд завтра ждут на российской приграничной станции Хасан, рассказал «Интерфаксу» информированный собеседник. В ходе переговоров политики обсудят ядерную программу Северной Кореи.

При подготовке к визиту высокого гостя пришлось на 20 сантиметров углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».